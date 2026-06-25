Ramalan Zodiak Sagitarius 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan memulai hari dengan jadwal yang padat. Pekerjaan akan membutuhkan konsentrasi penuh saat melakukan perjalanan bisnis singkat.

Oleh karena itu, lakukan semua persiapan penting agar liburan terasa menyenangkan, sambil tetap mengurus bisnis. Jika percaya diri, perjalanan bisnis ini akan membuahkan hasil dan meningkatkan peluang kerja sagitarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 25 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sebaiknya zodiak sagitarius tidak bertengkar dengan pasangan dan mengembangkan persatuan untuk menyelamatkan hubunganmu. Terkait karir, sagitarius mungkin akan mendapat tawaran atau informasi menarik jika sedang mencari pekerjaan baru.

Sementara itu, pertahankan rutinitas kesehatan dan kebugaran karena hal itu sangat bermanfaat bagi sagitarius. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk merencanakan masa depan keuangan dengan bantuan profesional jika dibutuhkan.

Cinta Sagitarius

Sagitarius dan pasangan sangat berbeda pendapat tentang bagaimana suatu masalah perlu diselesaikan. Sagitarius berada di posisi sulit dengan risiko besar untuk kalah. Alih-alih bertengkar dengan pasangan, kembangkan persatuan untuk menyelamatkan hubunganmu.

Karir Sagitarius