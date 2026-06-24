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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.15 WIB

9 Weton Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa, Jalan Menuju Kaya Raya Terbuka Lebar Sejak Muda

Ilustrasi weton yang paling beruntung. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang paling beruntung. (Magnific)

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa, primbon memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang masih tertarik membahas weton karena dianggap menyimpan filosofi yang kaya tentang kehidupan.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan weton lainnya. 

Keberuntungan tersebut bukan hanya berupa kemudahan mendapatkan rezeki, tetapi juga kemampuan menemukan peluang, mendapatkan dukungan dari lingkungan, serta memiliki karakter yang membantu mereka mencapai kesuksesan sejak usia muda.

Perlu dipahami bahwa keberuntungan dalam primbon tidak berarti seseorang akan sukses tanpa usaha. 

Justru sebagian besar weton yang dianggap beruntung memiliki sifat pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. 

Kombinasi antara karakter kuat dan peluang yang baik inilah yang membuat mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang lebih mapan.

Editor: Novia Tri Astuti
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