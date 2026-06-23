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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 21.25 WIB

Tak Ada Beban Utang, 7 Shio Ini Arus Rezekinya Paling Kuat dan Kaya Raya

ilustrasi shio paling kaya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio paling kaya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berdasarkan ramalan, terdapat tujuh shio yang diprediksi akan lebih mudah terlepas dari persoalan keuangan dan tetap berpeluang mendapatkan rezeki meskipun tidak bekerja terlalu keras.

Setiap orang tentu menginginkan kesuksesan, terutama dalam hal finansial. Namun, kenyataannya tidak semua orang bisa mencapainya dengan cara yang mudah.

Sebagian perlu berjuang keras untuk menstabilkan kondisi ekonomi, sementara sebagian lainnya dianggap lebih beruntung karena relatif jarang mengalami masalah keuangan dan cenderung lebih mudah mencapai kemakmuran.

Mengutip Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut-sebut memiliki keberuntungan finansial dan minim hambatan dalam urusan uang. Apakah Anda termasuk salah satunya?

1. Kuda

Shio Kuda memiliki daya tarik yang kuat dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala bidang, termasuk dalam hal finansial.

Mereka memiliki karakteristik yang ulet dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan keuangan.

Selain itu, mereka pandai dalam merencanakan keuangan dan tidak mudah terbawa emosi dalam mengambil keputusan finansial.

Dengan sifat berani dan percaya diri, mereka dapat mencapai kesuksesan dalam waktu dekat.

2. Monyet

Editor: Setyo Adi Nugroho
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