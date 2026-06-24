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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.05 WIB

Keajaiban Rezeki Menanti! 4 Shio Ini Diprediksi Mendadak Kaya Raya dan Banjir Uang pada 2026

Ilustrasi shio yang makmur dan banjir rezeki. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang makmur dan banjir rezeki. (Magnific)

JawaPos.Com - Keberuntungan finansial selalu menjadi harapan banyak orang. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki perjalanan nasib yang berbeda-beda. 

Pada periode mendatang, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan rezeki yang signifikan. 

Berbagai kesempatan baru, peluang usaha, kemajuan karier, hingga keuntungan tak terduga dipercaya dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka.

Meski ramalan bukan jaminan mutlak, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. 

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah empat shio yang sering disebut memiliki potensi meraih kemakmuran besar dan menikmati banjir rezeki di tahun 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. 

Mereka yang lahir di bawah naungan shio ini sering memiliki ambisi besar serta kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Editor: Novia Tri Astuti
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