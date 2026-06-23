Makmur di Usia Senja, 9 Shio Ini Bakal Hidup Kaya Raya Bergelimang Harta

JawaPos.com – Banyak orang berharap dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan sejahtera di usia senja, meski tidak semua berhasil mewujudkannya.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan finansial di rentang usia 50 hingga 70 tahun.

Mereka diperkirakan dapat menjalani masa tua dengan lebih tenang, tanpa terlalu dibebani oleh masalah keuangan maupun utang.

Lantas, shio mana saja yang dimaksud? Mengutip Naurakom, berikut penjelasannya.

1. Tikus

Shio Tikus diyakini memiliki kecerdasan dan pandai membuat keputusan finansial.

Hal ini membuat mereka mampu menghasilkan keuntungan yang besar di usia 50 sampai 70 tahun.

Selain itu, mereka juga dikenal sebagai pengelola keuangan yang baik dan dapat mengatur keuangan secara bijak.

2. Macan