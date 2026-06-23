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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 20.25 WIB

Dari Melarat Jadi Konglomerat! Inilah 6 Weton yang Dipercaya Berpotensi Menjadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi orang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu dimulai dari kondisi yang serba berkecukupan. 

Banyak kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa seseorang dapat meraih kehidupan yang mapan meskipun pernah menghadapi berbagai keterbatasan. 

Dalam pandangan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seperti ini sering kali dikaitkan dengan karakter dan potensi yang tergambar melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa sejak lama digunakan sebagai pedoman untuk membaca watak, keberuntungan, hingga arah perjalanan hidup seseorang. 

Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, berbagai penafsiran mengenai weton masih menjadi bagian menarik dari warisan budaya yang terus dibahas hingga sekarang.

Dalam sejumlah kitab primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dari kesulitan hidup. 

Mereka dikenal memiliki mental baja, semangat pantang menyerah, serta kemampuan melihat peluang yang membuat mereka berpotensi mencapai kesuksesan finansial besar di kemudian hari.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah enam weton yang dipercaya berpotensi menjadi orang kaya menurut primbon Jawa.

Editor: Novia Tri Astuti
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