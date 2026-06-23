Dari Melarat Jadi Konglomerat! Inilah 6 Weton yang Dipercaya Berpotensi Menjadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.Com - Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu dimulai dari kondisi yang serba berkecukupan.

Banyak kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa seseorang dapat meraih kehidupan yang mapan meskipun pernah menghadapi berbagai keterbatasan.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seperti ini sering kali dikaitkan dengan karakter dan potensi yang tergambar melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa sejak lama digunakan sebagai pedoman untuk membaca watak, keberuntungan, hingga arah perjalanan hidup seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, berbagai penafsiran mengenai weton masih menjadi bagian menarik dari warisan budaya yang terus dibahas hingga sekarang.

Dalam sejumlah kitab primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dari kesulitan hidup.

Mereka dikenal memiliki mental baja, semangat pantang menyerah, serta kemampuan melihat peluang yang membuat mereka berpotensi mencapai kesuksesan finansial besar di kemudian hari.