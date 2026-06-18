Ironis tapi Nyata! 8 Perilaku Ini Dipuji jika Dilakukan Orang Kaya namun Diremehkan saat Anda Tidak Punya Uang

JawaPos.com - Cara masyarakat menilai seseorang sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dilakukan, tetapi juga oleh siapa yang melakukannya.

Dalam banyak situasi, status sosial dan kondisi finansial dapat mengubah persepsi orang terhadap perilaku yang sebenarnya sama.

Tindakan yang dianggap cerdas, berani, atau inspiratif ketika dilakukan orang kaya bisa saja dipandang aneh, nekat, bahkan tidak realistis ketika dilakukan oleh mereka yang belum memiliki banyak uang.

Fenomena ini bukan sekadar perasaan subjektif. Dalam psikologi sosial, terdapat kecenderungan untuk menghubungkan kekayaan dengan kompetensi, kecerdasan, dan keberhasilan.

Akibatnya, banyak orang tanpa sadar memberikan penilaian yang berbeda terhadap perilaku yang sama hanya karena latar belakang finansial pelakunya berbeda.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan perilaku yang sering mendapatkan pujian jika dilakukan orang kaya, tetapi justru diremehkan ketika dilakukan oleh orang biasa.

1. Berani Keluar dari Pekerjaan Tetap untuk Mengejar Impian

Ketika seorang pengusaha sukses memutuskan meninggalkan jabatan tinggi untuk membangun bisnis baru, banyak orang memujinya sebagai sosok yang berani mengambil risiko dan memiliki visi besar.

Namun situasinya sering berbeda ketika seseorang dengan kondisi ekonomi biasa melakukan hal yang sama.