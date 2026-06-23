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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 20.00 WIB

6 Pengalaman Kelas Atas yang Membantu Orang Kaya Terus Memperluas Pengaruh dan Peluang Mereka

Ilustrasi orang yang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Banyak orang menganggap bahwa kekayaan hanya memberikan akses pada barang-barang mewah seperti rumah besar, kendaraan mahal, atau liburan di tempat eksklusif. 

Padahal, bagi banyak orang kaya, aset paling berharga sering kali bukan benda yang mereka miliki, melainkan pengalaman yang mereka dapatkan.

Pengalaman tertentu mampu membuka wawasan, memperluas jaringan, dan menghadirkan peluang yang mungkin tidak pernah muncul dalam lingkungan biasa. 

Karena itulah banyak individu sukses rela mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pengalaman yang bernilai tinggi.

Menariknya, pengalaman-pengalaman ini tidak selalu berkaitan dengan kemewahan. 

Sebagian besar justru berhubungan dengan akses terhadap informasi, hubungan sosial, dan kesempatan belajar yang sulit diperoleh oleh kebanyakan orang.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam pengalaman kelas atas yang sering membantu orang kaya terus memperluas pengaruh dan peluang mereka.

1. Mengikuti Forum dan Pertemuan Eksklusif

Editor: Novia Tri Astuti
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