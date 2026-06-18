9 Barang yang Sering Dibeli Orang Miskin Tanpa Sadar, Tetapi Hampir Tidak Pernah Masuk Daftar Belanja Orang Kaya

JawaPos.com - Perbedaan kondisi keuangan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh kebiasaan dalam menggunakan uang.

Cara seseorang berbelanja sering mencerminkan cara berpikirnya terhadap uang, kebutuhan, dan masa depan.

Perlu dipahami bahwa istilah "orang miskin" dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapa pun. Banyak orang menghadapi keterbatasan ekonomi karena berbagai faktor yang kompleks.

Namun, para pakar keuangan sering mengamati bahwa terdapat beberapa pola pengeluaran yang lebih sering ditemukan pada mereka yang kesulitan membangun kekayaan dibandingkan mereka yang berhasil mencapai stabilitas finansial.

Bukan berarti semua orang kaya memiliki kebiasaan yang sama atau semua orang berpenghasilan rendah melakukan hal ini.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan jenis barang yang sering disebut sebagai contoh pengeluaran yang jarang diprioritaskan oleh orang kaya karena dianggap tidak memberikan nilai jangka panjang.

1. Barang Bermerek yang Dibeli Demi Status Sosial

Banyak orang rela mengeluarkan sebagian besar penghasilannya untuk membeli pakaian, tas, sepatu, jam tangan, atau aksesori bermerek agar terlihat lebih sukses di mata orang lain.

Mereka berharap barang tersebut dapat meningkatkan citra diri, mendapatkan pengakuan sosial, atau membuat mereka tampak lebih mapan.