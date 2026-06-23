4 Zodiak yang Kesulitan Mencari Teman, Tidak Mudah Membangun Koneksi dengan Orang Lain

JawaPos.Com - Beberapa zodiak memang dikenal easy going dan sangat mudah bergaul.

Mereka bisa mendapatkan teman baru dengan mudahnya. Kerap dijuluki sebagai social butterfly.

Namun, ada juga zodiak-zodiak yang sedikit lebih kesulitan membangun koneksi dengan orang lain. Mereka cenderung menutup diri dan lebih selektif saat memilih teman meskipun sudah dewasa.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang memiliki sedikit teman meskipun sudah dewasa.

Taurus

Taurus merasa sulit mendapatkan teman baru karena hal itu mengharuskan anda berbicara dengan orang asing. Sayangnya, berbicara dengan orang yang belum dikenal bukanlah hal yang mudah bagi anda. Saat berada di ruangan yang penuh orang asing, anda cenderung diam dan memilih menyatu dengan keramaian.

Capricorn

Capricorn membangun hubungan baru karena anda sudah sangat nyaman dengan kebiasaan yang ada. Namun karena beberapa sahabat terdekat anda mungkin sudah pindah atau memiliki kesibukan masing-masing, penting bagi anda mulai membuka diri lagi.

Aquarius

Aquarius justru tampil berbeda dari ekspektasi mereka. Mereka mungkin merasa segan atau bahkan terintimidasi untuk memulai percakapan. Kemandirian anda memang patut diapresiasi, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang yang bisa menjalani semuanya sendiri. Tidak apa-apa untuk peduli dan membuka ruang untuk orang baru.

Scorpio