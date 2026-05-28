10 Tanda Teman Diam-diam Iri dan Senang Saat Kamu Menderita Menurut Psikologi

Tanda teman diam-diam iri dan senang saat kamu menderita kata psikologi../Magnific/ drobotdean
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa teman yang menyimpan rasa iri seringkali sulit dikenali karena tanda-tandanya sangat halus dan tersamar.
Tidak semua orang yang mengaku teman benar-benar bahagia saat hidupmu baik-baik saja dan terbebas dari masalah dan menderita.
Mengenali tanda kehadiran teman palsu yang menyimpan perasaan iri adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kamu.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut tiga tanda teman diam-diam iri dan senang saat kamu menderita menurut psikologi.
1. Menonjolkan kegagalanmu dan mengecilkan pencapaianmu
Teman sejati selalu ikut bersukacita atas setiap keberhasilan yang kamu raih, seberapapun kecilnya pencapaian itu.
Namun teman yang diam-diam senang melihatmu gagal justru dengan cepat menyoroti kesalahanmu dan meremehkan hal-hal baik yang sudah kamu capai.
Semakin kamu berusaha membuktikan diri di hadapan mereka, semakin besar rasa tidak aman yang tumbuh dalam dirimu sendiri.
Pola ini adalah tanda jelas bahwa orang tersebut tidak benar-benar ada di pihakmu.
2. Memberikan dukungan yang terasa menyindir
