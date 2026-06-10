8 Tipe Teman yang Perlu Dijauhi Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi

seseorang yang sebaiknya dijauhi./Magnific/wayhomestudio
JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang menyadari bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada jumlah pertemanan.
Saat masih muda, kita mungkin mudah menerima siapa saja ke dalam lingkaran sosial. Namun, semakin dewasa, waktu, energi, dan kesehatan mental menjadi sumber daya yang berharga. Karena itu, memilih lingkungan pertemanan yang sehat menjadi salah satu bentuk menjaga diri.
Psikologi menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional, tingkat stres, bahkan kesehatan fisik seseorang. Teman yang tepat dapat menjadi sumber dukungan, inspirasi, dan kebahagiaan. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat dapat menguras energi dan menghambat perkembangan diri.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat delapan tipe teman yang sebaiknya mulai Anda batasi atau jauhi seiring bertambahnya usia.
1. Teman yang Selalu Negatif
Setiap orang tentu pernah mengalami masa sulit dan membutuhkan tempat untuk bercerita. Namun, berbeda dengan orang yang sedang mengalami masalah, teman yang selalu negatif cenderung memandang segala sesuatu dari sisi buruk tanpa pernah berusaha mencari solusi.
Mereka sering mengeluh, pesimis, dan menyebarkan energi negatif kepada orang-orang di sekitarnya. Lama-kelamaan, sikap seperti ini dapat memengaruhi cara Anda memandang hidup.
Menurut psikologi, emosi dapat menular melalui proses yang disebut emotional contagion. Jika Anda terus-menerus berada di sekitar orang yang negatif, suasana hati dan tingkat stres Anda juga dapat ikut terpengaruh.
Tanda-tandanya:
Selalu mengeluh tentang segala hal.
Tidak pernah melihat sisi positif dari situasi.
Menolak saran dan solusi yang diberikan.
Membuat Anda merasa lelah secara emosional setelah berinteraksi.
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