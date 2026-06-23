4 Zodiak yang Sulit Nyaman Saat Berpacaran, Membutuhkan Waktu Lebih Lama untuk Beradaptasi

JawaPos.Com - Beberapa zodiak sangat antusias saat memasuki hubungan yang lebih serius.

Mereka merasa nyaman dan juga membuka diri lebih baik daripada sebelumnya. Saat seseorang masuk ke dalam hidup mereka,

Namun, ada juga zodiak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi pada pasangan saat berpacaran.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6), berikut empat zodiak yang perlu menyesuaikan banyak hal soal diri mereka dan pasangan.

Taurus

Taurus ragu mencoba hal baru dan mendekati orang baru karena takut akhirnya bisa terluka. Itulah sebabnya anda membutuhkan pasangan yang sabar, seseorang yang memahami bahwa anda perlu melangkah perlahan. Anda tidak harus bergerak dengan kecepatan yang sama seperti orang lain.

Scorpio

Scorpio menjaga hati anda agar tetap tertutup karena menganggap orang lain pada akhirnya akan menyakiti anda. Anda perlu waktu untuk membangun kepercayaan, mengenal mereka dengan lebih dalam, dan memastikan bahwa mereka memang cocok untuk anda serta tidak akan menyakiti anda.

Aquarius

Aquarius lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Anda lebih suka mengamati daripada membuka diri. Anda tidak akan merasa nyaman sampai benar-benar yakin bahwa orang tersebut tidak sedang memainkan perasaan anda dan memiliki niat yang baik terhadapan anda.

Aries