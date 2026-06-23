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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.50 WIB

3 Zodiak yang Membutuhkan Pasangan yang Identik dengan Mereka, Memilih Pasangan yang Setara Dalam Berbagai Aspek

Ilustrasi sepasang kekasih. (Freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Freepik)

JawaPos.Com - Tiga zodiak berikut menginginkan pasangan yang memiliki perasaan yang sama.

Mereka mencari sosok yang mencintai dengan sepenuh hati, sama seperti yang mereka lakukan saat sudah jatuh cinta.

Ketiga zodiak berikut mencari sosok yang setara dalam segala hal, termasuk pasangan yang mencintai mereka dengan total.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6) tiga zodiak berikut tidak segan meninggalkan pasangannya saat mereka sudah tidak lagi cinta.  

Saat aries memutuskan untuk berkomitmen dengan anda, ketahuilah bahwa mereka akan memberikan segalanya. Aries selalu bersemangat dengan sensasi romansa baru. Mereka juga akan antusias membuat rencana dan ingin menghabiskan banyak waktu bersama anda.

Scorpio membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri, terutama dalam urusan percintaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyamai energi yang mereka berikan. Scorpio sangat intuitif dan peka terhadap perubahan energi di dalam hubungan.

Capricorn selalu berusaha menemukan cara baru untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Mereka juga mengharapkan bahwa pasangannya juga ikut berkontribusi. Capricorn tidak akan ragu mencari seseorang yang mampu memberikan hal tersebut, jika anda tidak sungguh-sungguh pada diri mereka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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