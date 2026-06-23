3 Zodiak yang Membutuhkan Pasangan yang Identik dengan Mereka, Memilih Pasangan yang Setara Dalam Berbagai Aspek

JawaPos.Com - Tiga zodiak berikut menginginkan pasangan yang memiliki perasaan yang sama.

Mereka mencari sosok yang mencintai dengan sepenuh hati, sama seperti yang mereka lakukan saat sudah jatuh cinta.

Ketiga zodiak berikut mencari sosok yang setara dalam segala hal, termasuk pasangan yang mencintai mereka dengan total.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6) tiga zodiak berikut tidak segan meninggalkan pasangannya saat mereka sudah tidak lagi cinta.

Aries

Saat aries memutuskan untuk berkomitmen dengan anda, ketahuilah bahwa mereka akan memberikan segalanya. Aries selalu bersemangat dengan sensasi romansa baru. Mereka juga akan antusias membuat rencana dan ingin menghabiskan banyak waktu bersama anda.

Scorpio

Scorpio membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri, terutama dalam urusan percintaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyamai energi yang mereka berikan. Scorpio sangat intuitif dan peka terhadap perubahan energi di dalam hubungan.

Capricorn