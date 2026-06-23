3 Zodiak yang Membutuhkan Pasangan yang Identik dengan Mereka, Memilih Pasangan yang Setara Dalam Berbagai Aspek

Ilustrasi sepasang kekasih. (Freepik)
JawaPos.Com - Tiga zodiak berikut menginginkan pasangan yang memiliki perasaan yang sama.
Mereka mencari sosok yang mencintai dengan sepenuh hati, sama seperti yang mereka lakukan saat sudah jatuh cinta.
Ketiga zodiak berikut mencari sosok yang setara dalam segala hal, termasuk pasangan yang mencintai mereka dengan total.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6) tiga zodiak berikut tidak segan meninggalkan pasangannya saat mereka sudah tidak lagi cinta.
Aries
Saat aries memutuskan untuk berkomitmen dengan anda, ketahuilah bahwa mereka akan memberikan segalanya. Aries selalu bersemangat dengan sensasi romansa baru. Mereka juga akan antusias membuat rencana dan ingin menghabiskan banyak waktu bersama anda.
Scorpio
Scorpio membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri, terutama dalam urusan percintaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyamai energi yang mereka berikan. Scorpio sangat intuitif dan peka terhadap perubahan energi di dalam hubungan.
Capricorn
Capricorn selalu berusaha menemukan cara baru untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Mereka juga mengharapkan bahwa pasangannya juga ikut berkontribusi. Capricorn tidak akan ragu mencari seseorang yang mampu memberikan hal tersebut, jika anda tidak sungguh-sungguh pada diri mereka.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!