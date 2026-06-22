8 Sifat Ini Harus Ada pada Calon Pasanganmu, Tips Memilih yang Ideal agar Harmonis

JawaPos.com - Menjalani hubungan asmara sering kali membutuhkan proses untuk memahami apa yang sebenarnya penting dari seorang calon pasangan.

Bukan hanya soal penampilan fisik atau kesamaan hobi, tetapi juga tentang menemukan seseorang dengan karakter dan sikap yang saling mendukung.

Sifat-sifat tertentu dapat menjadi fondasi yang membantu sebuah hubungan berjalan lebih sehat, seimbang, dan bertahan dalam jangka panjang.

Mengutip Geediting, terdapat delapan sifat ideal yang sebaiknya dimiliki calon pasangan agar hubungan dapat terjalin lebih harmonis dan langgeng.

1. Kematangan emosi

Jika ada satu sifat yang benar-benar penting dalam suatu hubungan, itu adalah kedewasaan emosional.

Kedewasaan emosional berarti mampu mengekspresikan perasaan dengan jujur dan terbuka, alih-alih memendamnya atau meluapkan amarah.

Artinya mampu berkompromi, berempati dengan perasaan pasangan, dan menangani konflik dengan cara yang konstruktif.

2. Rasa humor