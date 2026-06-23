4 Zodiak yang Tidak Akan Toleransi Jika Crushnya Tiba-Tiba Ghosting, Paling Benci Perasaan Abu-Abu yang Tidak Jelas

Ilustrasi seseorang yang menunggu balasan pesan. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak cukup santai di dalam urusan hubungan. Mereka tidak merasa perlu mengetahui apa yang dilakukan pasangan setiap saat.
Mereka memberikan ruang kebebasan, dan kemandirian yang cukup agar pasangan dapat menjalani kehidupannya.
Namun, ada juga zodiak yang tidak mau menghadapi perilaku abu-abu dan tidak jelas.
Mereka tidak akan mentoleransi seseorang yang sedang mereka dekati tiba-tiba menghilang tanpa kabar atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6) berikut empat zodiak yang paling membenci ghosting.
Virgo
Virgo tidak ingin menjadi orang terakhir yang mengetahui bagaimana anda menghabiskan waktu. Virgo tidak suka jika pesan yang mereka kirim terus diabaikan tanpa balasan. Virgo menginginkan keterbukaan dan kejujuran tentang apa yang anda lakukan dengan siapa anda menghabiskan waktu.
Cancer
Cancer sangat protektif terhadap orang yang mereka sayangi. Oleh karena itu, mereka akan merasa cemas saat tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Cancer cenderung langsung membayangkan kemungkinan terburuk.
Leo
Leo tidak akan menerima dengan baik jika seseorang tiba-tiba menghilang dan mengabaikan pesan mereka. Oleh karena itu, leo cenderung memilih untuk melanjutkan hidup sebelum orang tersebut kembali dan memberikan penjelasan.
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