Restoran Jepang Paling Viral di Jakarta, Pas Banget Buat Hangout atau Ngedate dengan Pasangan

JawaPos.com-Masakan Jepang telah menjadi comfort food bagi banyak orang.

Hidangannya yang beragam mulai dari sushi, sashimi, gyudon, katsu, unagi, ramen, udon, teppanyaki, karaage, shabu-shabu, miso, soba, sampai tempura semuanya memiliki penggemar tersendiri.

Tempat makan sushi dan resto Jepang juga kerap menjadi pilihan untuk berkumpul bersama teman, hangout, sampai dining bersama pasangan.

Suasana restoran yang rapi dan nyaman dipadukan dengan pelayanan terbaik, serta menyajikan makanan yang menarik membuat pengalaman bersantap terasa lebih istimewa.

Sushi menjadi salah satu menu favorit, baik untuk santap santai ataupun fine dining. Perpaduan ikan segar, nasi hangat, dan teknik penyajian khas Jepang membuat sushi menjadi favorit banyak kalangan.

Berikut informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid, daftar restoran Jepangi di Jakarta yang cocok untuk hangout dan ngedate.

Sushi Masa

Sushi Masa berlokasi di Jl. Tuna Raya No. 5, Penjaringan. Sushi masa menghadirkan restoran dengan nuansa Jepang yang khas. Di sini pengunjung dapat memesan berbagai hidangan khas Jepang seperti sushi, sashimi, tamago, unagi, sushi roll, chawanmushi, udon, sampai omakase. Hangout dan ngedate anda semakin nyaman, karena ruangannya sangat rapi dan bersih

Edogin

Edogin menjadi restoran sushi yang wajib anda coba, saat anda menginginkan suasana makan yang tenang dan elegan. Berlokasi di Jl. Asia Afrika, Senayan, Tanah Abang,

hidangan favorit yang bisa anda pesan antara lain seperti sushi, ramen, hakau, teppanyaki, shabu-shabu, tempura, dan salad. Di sini anda akan disuguhkan sushi dan hidangan Jepang yang berkualitas tinggi

Sana Sini Sushi

Sana Sini Sushi bertempat di Jl. M.H Thamrin No. 59, Gondangdia, Menteng. Sana Sini Sushi mengusung tema restoran sushi modern dengan konsep all you can eat. Anda dapat mencicipi hidangan Jepang yang lezat dengan harga terjangkau. Menu andalan yang bisa anda pesan di sini antara lain yakitori, tempura, ramen, sushi, sashimi,udon

Sushi Hiro