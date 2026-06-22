Kuat Mentalnya, 4 Zodiak Ini Bisa Tabah Meskipun Hidup Tidak Berjalan Sesuai Keinginan

Ilustrasi zodiak yang tabah menghadapi ujian. (Freepik)
JawaPos.com - Hidup sering kali dipenuhi naik turun, seperti rollercoaster, dengan berbagai tantangan dan situasi yang tidak terduga.
Di tengah kondisi sulit, kekuatan mental seseorang benar-benar diuji, terutama dalam menghadapi tekanan dan masalah hidup.
Dalam astrologi, ada zodiak tertentu yang dipercaya memiliki ketahanan emosional lebih kuat sehingga mampu bertahan dalam berbagai cobaan.
Mengutip Parent From Heart, terdapat empat zodiak yang dikenal tangguh dan mampu menghadapi kesulitan hidup dengan lebih baik.
1. Aries
Aries menghadapi hidup dengan berani dan pantang menyerah.
Faktanya, mereka berkembang di bawah tekanan, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk mendorong diri lebih keras lagi.
Mereka terlahir dengan rasa percaya diri dan tekad bawaan, ini membuatnya tampak tak terkalahkan.
Ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana, Aries tidak akan berlarut-larut dalam rasa mengasihani diri sendiri atau putus asa.
Sebaliknya, mereka menganggap ini sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan kembali lebih kuat.
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