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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.45 WIB

7 Weton Unggul yang Lebih Mudah Menata Hidup, Rezeki Alami Selalu Datang Menghampiri

weton unggul banyak rezeki yang lebih mudah menata hidup../Freepik/ pressfoto - Image

weton unggul banyak rezeki yang lebih mudah menata hidup../Freepik/ pressfoto

JawaPos.com – Primbon Jawa telah lama menjadi panduan spiritual dalam memahami karakter dan potensi berdasarkan weton yang menjadi kunci menata hidup lebih terarah.

Kombinasi unik antara hari kelahiran dan pasaran Jawa diyakini membentuk energi khusus yang mempengaruhi aliran rezeki seseorang dalam weton unggul secara menyeluruh sepanjang hidupnya.

Menurut perhitungan primbon ada weton istimewa yang memiliki magnet keberuntungan tersembunyi untuk tampil unggul meski melalui berbagai ujian kehidupan.

Mereka yang lahir dengan weton unggul ini dipercaya memiliki kunci rahasia rezeki seperti kecerdasan bisnis kesabaran tinggi aura kepemimpinan atau intuisi tajam.

Keistimewaan weton bukan soal lahir kaya tetapi tentang cara menata hidup dengan karakter unggul yang mengantarkan pada kemakmuran finansial berkelanjutan.

Dikutip dari akun YouTube Alun Firmansyah pada Selasa (23/6), dijelaskan bahwa ada tujuh weton unggul banyak rezeki yang lebih mudah menata hidup.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang sangat setia dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

Karakteristik utama mereka adalah sifat pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meski harus menghadapi tantangan berat dalam pekerjaan sehari hari.

Keberuntungan mereka mengalir dari kepercayaan yang diberikan orang lain karena integritas dan dedikasi tinggi yang selalu mereka tunjukkan dalam bekerja.

Editor: Hanny Suwindari
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