Prestasi Sekolah Bukan Jaminan, 5 Zodiak Ini Bakal Tetap Sukses dalam Hidupnya

Ilustrasi zodiak yang sukses. (Magnific)
JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu diukur dari prestasi akademis yang diperoleh selama menduduki jenjang pendidikan.
Menurut astrologi, orang dengan zodiak tertentu memiliki bakat dan jalan berbeda menuju kesuksesan, namun tetap sama-sama menguntungkan.
Dilansir parent from heart, berikut lima zodiak cenderung kurang berprestasi di sekolah namun tetap berhasil raih kesuksesan.
1. Aries
Aries dikenal karena sifat yang berapi-api dan penuh gairah.
Mereka cenderung menjadi pemikir independen yang tidak selalu mengikuti harapan akademis. Ini tidak berarti mereka kurang cerdas atau berambisi.
Meskipun mungkin bukan lulusan terbaik di kelasnya, Aries memiliki bakat untuk meraih kesuksesan di dunia nyata.
Mereka dinamis, kreatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tidak dapat diajarkan di sekolah.
2. Pisces
Pisces dikenal kreatif dan intuitif.
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