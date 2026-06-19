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Leni Setya Wati
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.52 WIB

7 Tanda Jika Seorang Pria Hanya Mengikuti Arus Tetapi Tidak Benar-benar Menjalani Hidup, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang menjalani hidupnya dengan biasa saja. (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seseorang atau bahkan diri sendiri hanya menjalani hidup tanpa benar-benar sadar arah yang dituju? Kondisi ini cukup sering terjadi tanpa disadari.

Dalam psikologi, hal ini menggambarkan situasi ketika seseorang menjalani rutinitas secara otomatis tanpa banyak berpikir atau mengevaluasi pilihan hidupnya.

Melansir geediting.com, terdapat tujuh tanda yang bisa menunjukkan bahwa seorang pria hidup dalam “mode autopilot” alih-alih benar-benar menjalani hidupnya secara sadar.

1. Hidup di masa lalu atau masa depan

Salah satu tanda seorang pria mungkin hanya sekadar mengikuti arus adalah jika ia terus-menerus berkutat di masa lalu atau terobsesi dengan masa depan.

Psikologi menunjukkan bahwa terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan dapat menjadi indikasi tidak benar-benar hidup di masa kini.

Ini tidak berarti merenungkan pengalaman masa lalu atau merencanakan masa depan adalah hal yang negatif.

Namun, bila hal itu menjadi kekhawatiran terus-menerus, itu mungkin merupakan tanda bahwa seseorang tidak sepenuhnya peduli dengan kehidupannya saat ini.

2. Kurangnya passion dan antusiasme

Kedua, kurangnya passion atau antusiasme dalam hidup juga bisa menjadi pertanda yang jelas.

Kurangnya gairah tidak hanya terjadi pada pekerjaan, namun dapat menyebar ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan, hobi, hingga pertumbuhan pribadi.

Ketika kita hanya menjalani rutinitas, segalanya tampak biasa saja dan rutin. Kadang-kadang, menerima kenyataan bahwa kita tidak bahagia dengan situasi kita saat ini bisa menjadi bagian yang paling menakutkan.

Sering kali, itu merupakan langkah pertama untuk menyalakan kembali gairah dan kehidupan kita yang sebenarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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