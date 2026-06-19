7 Tanda Jika Seorang Pria Hanya Mengikuti Arus Tetapi Tidak Benar-benar Menjalani Hidup, Apa Saja?

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seseorang atau bahkan diri sendiri hanya menjalani hidup tanpa benar-benar sadar arah yang dituju? Kondisi ini cukup sering terjadi tanpa disadari.
Dalam psikologi, hal ini menggambarkan situasi ketika seseorang menjalani rutinitas secara otomatis tanpa banyak berpikir atau mengevaluasi pilihan hidupnya.
Melansir geediting.com, terdapat tujuh tanda yang bisa menunjukkan bahwa seorang pria hidup dalam “mode autopilot” alih-alih benar-benar menjalani hidupnya secara sadar.
Baca Juga:Menurut Psikologi, Jika Pernah Mengalami 8 Situasi Masa Kecil Ini, Anda Secara Emosional Lebih Kuat dari 90 Persen Orang
1. Hidup di masa lalu atau masa depan
Salah satu tanda seorang pria mungkin hanya sekadar mengikuti arus adalah jika ia terus-menerus berkutat di masa lalu atau terobsesi dengan masa depan.
Psikologi menunjukkan bahwa terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan dapat menjadi indikasi tidak benar-benar hidup di masa kini.
Ini tidak berarti merenungkan pengalaman masa lalu atau merencanakan masa depan adalah hal yang negatif.
Namun, bila hal itu menjadi kekhawatiran terus-menerus, itu mungkin merupakan tanda bahwa seseorang tidak sepenuhnya peduli dengan kehidupannya saat ini.
2. Kurangnya passion dan antusiasme
Kedua, kurangnya passion atau antusiasme dalam hidup juga bisa menjadi pertanda yang jelas.
Kurangnya gairah tidak hanya terjadi pada pekerjaan, namun dapat menyebar ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan, hobi, hingga pertumbuhan pribadi.
Ketika kita hanya menjalani rutinitas, segalanya tampak biasa saja dan rutin. Kadang-kadang, menerima kenyataan bahwa kita tidak bahagia dengan situasi kita saat ini bisa menjadi bagian yang paling menakutkan.
Sering kali, itu merupakan langkah pertama untuk menyalakan kembali gairah dan kehidupan kita yang sebenarnya.
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.53 WIB
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.29 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa