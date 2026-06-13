Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.30 WIB

Cinta Bersemi, 3 Zodiak Diprediksi Jalani Hubungan Asmara Bulan Depan

Gambar utama - Image
ilustrasi pasangan zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Venus telah berpindah ke zodiak Cancer, yang diperintah oleh Bulan, dan hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah Venus memasuki zodiak Cancer dengan kabar baik. 

Menurut ramalan astrologi, tanda zodiak tertentu akan mengalami cinta dalam hidup mereka.

Nantinya ini akan menjadi pengalaman yang indah dan menakjubkan bagi mereka karena beberapa di antaranya telah lama melajang.

Juga saatnya mereka akan mengalami romansa, hubungan, dan cinta dalam hidup.

Alam semesta memberi mereka kesempatan besar untuk mengalami romansa kali ini.

Melansir Indiatimes, berikut tiga zodiak beruntung yang bakal menemukan cinta sejati bulan depan. Apakah Anda salah satunya?

1. Cancer

Cancer dikuasai oleh Bulan dan kali ini Venus sedang transit di zodiak mereka.

Jupiter juga sudah transit di zodiak yang sama sehingga menciptakan kombinasi yang hebat dan segera menemukan cinta dalam hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Minggu, 14 Juni 2026: Keberuntungan Menguat, Hubungan Asmara Makin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Minggu, 14 Juni 2026: Keberuntungan Menguat, Hubungan Asmara Makin Harmonis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu, 14 Juni 2026: Saatnya Melepaskan Beban Lama dan Menyambut Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu, 14 Juni 2026: Saatnya Melepaskan Beban Lama dan Menyambut Peluang Baru

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.03 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 14 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Minggu 14 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore