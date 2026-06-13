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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 13 Juni 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 13 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Selama beberapa minggu terakhir, zodiak Virgo telah bekerja keras sehingga tidak perlu khawatir tentang keuangan. Cobalah untuk melupakan masalahmu dan hindari berfokus serta membicarakan uang hari ini. 

Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Selain itu, Virgo mungkin perlu menjaga diri sendiri dan tidak mengabaikan kesehatan diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo bisa mendapatkan rasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Terkait karir, manfaatkan dengan baik kesempatan untuk berkembang di tempat kerja saat ini.

Sementara itu, Virgo perlu berusaha untuk memiliki lebih banyak waktu tidur di malam hari. Terkait keuangan, jangan frustrasi ketika menghadapi masalah bisnis dan cobalah menelusuri bidang pekerjaan lain.

Cinta Virgo

Virgo bisa mengungkapkan pernyataan cinta yang sangat mendalam. Kini, Virgo sedang dibanjiri perasaan jatuh cinta dan tidak bisa merasakan lebih baik daripada saat ini. 

Virgo perlu mengatakan apa yang telah ada di hati selama ini. Virgo akan merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang dirasakan.

Karir Virgo

Editor: Candra Mega Sari
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