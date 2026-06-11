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Rabbany Wanadriani
Kamis, 11 Juni 2026 | 19.07 WIB

Ramalan Zodiak Besok Jumat 12 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Libra, keuangan akan mendapat manfaat dari keadilan, pastikan utang atau bantuan dibalas dengan setara.

Di sisi lain, masalah keuangan Scorpio lebih mengutamakan kebijaksanaan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Jumat 12 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Percikan romantis bisa berkobar menjadi api yang membara, kepercayaan diri Anda yang bersinar menarik pengagum mendekat.

Kreativitas Anda menjadi pusat perhatian di tempat kerja, jadi jangan ragu untuk berbagi ide-ide visioner.

Dalam hal keuangan, risiko yang berani namun terukur mungkin akan membuahkan hasil.

Prioritaskan keceriaan untuk kesehatan Anda, tawa dan gerakan adalah obat mujarab yang ampuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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