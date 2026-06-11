Ramalan Zodiak Besok Jumat 12 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi Libra, keuangan akan mendapat manfaat dari keadilan, pastikan utang atau bantuan dibalas dengan setara.

Di sisi lain, masalah keuangan Scorpio lebih mengutamakan kebijaksanaan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Jumat 12 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Percikan romantis bisa berkobar menjadi api yang membara, kepercayaan diri Anda yang bersinar menarik pengagum mendekat.

Kreativitas Anda menjadi pusat perhatian di tempat kerja, jadi jangan ragu untuk berbagi ide-ide visioner.

Dalam hal keuangan, risiko yang berani namun terukur mungkin akan membuahkan hasil.