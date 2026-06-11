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Leni Setya Wati
Kamis, 11 Juni 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 12 Juni 2026: Kreativitas Memuncak, Peluang Romansa Semakin Terbuka

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Virgo (23 Agustus – 22 September) mendapatkan pengaruh positif dari transit Bulan di rumah ke-8 dan konjungsi Venus-Jupiter yang berada di rumah ke-11.

Dalam astrologi, rumah ke-8 berkaitan dengan transformasi, perubahan batin, dan proses penyembuhan emosional, sementara rumah ke-11 berhubungan dengan persahabatan, jaringan sosial, kolaborasi, serta pencapaian tujuan jangka panjang.

Kombinasi energi ini membuat Virgo merasa lebih tenang dan mampu melepaskan berbagai kecemasan yang selama ini membebani pikiran.

Hari ini juga menjadi momen yang baik untuk membuka diri terhadap perubahan positif serta memperluas hubungan dengan teman, kolega, maupun mitra profesional.

Perjalanan yang dilakukan bersama rekan kerja, sahabat, atau mitra bisnis diperkirakan membawa hasil yang menguntungkan.

Selain itu, sektor percintaan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama bagi Virgo yang masih lajang.

Yuk simak ramalan selengkapnya dari zodiak Virgo seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Virgo

Dalam urusan cinta, Virgo yang masih sendiri disarankan untuk tidak terlalu berharap pada hubungan dengan seseorang berzodiak Aries hari ini karena kecocokan yang tercipta mungkin tidak berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, bagi Virgo yang telah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengingat kembali alasan mengapa Anda jatuh cinta sejak awal.

Tunjukkan rasa kagum dan apresiasi kepada pasangan agar hubungan semakin hangat dan harmonis.

Komunikasi yang tulus dapat membantu memperkuat ikatan emosional dan menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik.

Karier Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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