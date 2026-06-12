Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit planet ini mungkin sedikit memperlambat hidup zodiak leo. Manfaatkan waktu ini untuk melakukan introspeksi diri, memikirkan masa depan profesional, dan merenungkan perjalanan selama ini.

Selain itu, leo akan mengalami beberapa peningkatan dalam kehidupan cinta hari ini. Kemungkinan besar, leo akan menghabiskan hari ini bersama seseorang yang dicintai. Hal ini akan membawa kepuasan dan kegembiraan.

Zodiak virgo akan kembali ke jalur yang benar setelah mengalami beberapa gejolak. Pengaruh positif dari transit ini akan membantu virgo bangkit dan bersemangat kembali.

Virgo telah bekerja keras dan disarankan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Jaga komunikasi tetap terbuka dengan orang lain agar virgo merasa terbantu saat sedang berusaha dalam hal apa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 12 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo bisa menghabiskan waktu berdua dengan pasangan dan menjauh dari tekanan kehidupan sehari-hari. Terkait karir, cobalah mempertimbangkan pro dan kontra jika leo ingin berganti pekerjaan.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar kondisi kesehatan leo terasa lebih baik. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo