7 Weton Ini Bakal Raih Keuntungan Tak Terduga, Bisnisnya Makin Moncer!

Ilustrasi Paling Beruntung (Freepik) JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan besar dengan aliran rezeki yang meningkat. Weton ini diyakini akan memperoleh berbagai keuntungan secara tiba-tiba dan tidak terduga, baik dari usaha, pekerjaan, maupun bantuan dari sumber lain. Keberuntungan yang datang tersebut membuat kondisi finansial mereka berpotensi membaik secara signifikan dalam waktu dekat. Aura positif yang menyertai weton ini dianggap sedang kuat, sehingga berbagai peluang baik lebih mudah menghampiri. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Energi Weton pada Kamis (14/5), terdapat tujuh weton yang disebut akan mendapatkan rezeki berlipat ganda menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon merupakan perpaduan hari Rabu dengan neptu 7 dan pasaran Pon dengan neptu 7, sehingga menghasilkan total neptu 14.

Individu dengan Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang memiliki kestabilan mental dan dedikasi tinggi dalam berkarya.

Mereka cenderung tidak banyak berbicara, lebih memilih bekerja dalam keheningan, namun memiliki naluri bisnis yang tajam serta ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan.

Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Labon, tahun ini mereka sedang mengalami peningkatan energi finansial yang signifikan dengan peluang-peluang baru bermunculan dari berbagai arah.

Kesempatan dapat muncul dari usaha yang sebelumnya mengalami stagnasi atau melalui pertemuan dengan individu yang membuka jalan baru dalam kehidupan mereka.

Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan, pemilik Rabu Pon dianjurkan untuk lebih fleksibel, terbuka terhadap masukan, dan berani mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman mereka.

2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon terbentuk dari perpaduan hari Kamis dengan neptu 8 dan pasaran Kliwon dengan neptu 8, menghasilkan total neptu 16.