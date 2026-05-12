Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

Bupati Roby Kurniawan. (istimewa)
JawaPos.com - Ayu Aulia curhat panjang lebar melalui unggahan di akun media sosialnya soal Bupati inisial R yang disebut telah membuat dirinya harus kehilangan rahim.
Diantara banyak Bupati inisial R yang saat ini sedang menjabat, netizen menyebut sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan sebagai sosok yang dimaksud oleh Ayu Aulia.
Dugaan netizen tersebut setelah model sekaligus selebgram Ayu Aulia mengungkapkan ciri-ciri Bupati R yang mengarah kepada Roby Kurniawan.
"@robykurniawanansar ini guys yang dimaksud," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggahan akun Instagram Ayu Aulia.
"Langsung aja tag orangnya @robykurniawanansar," timpal yang lainnya.
Melalui unggahan Instagram Story, Ayu Aulia memang memberikan ciri-ciri terkait sosok Bupati R yang diduga telah melakukan hubungan badan dengannya dan memaksa Ayu melakukan aborsi hingga mengakibatkan kehilangan rahim.
Ayu Aulia menyatakan, Bupati R adalah bupati aktif saat ini menjabat sebagai bupati untuk periode 2025-2030. Dia juga menyebut, Bupati R masih muda secara usia.
Bocoran lain yang disebut Ayu Aulia dalam unggahannya di Instagram Story adalah dia sengaja mengunggah komentar netizen yang menyebutkan Bintan.
"Lagi di Bintan kak? di Lagoi ya?," komentar salah satu netizen.
"Iya nih lagi main-main. Bupatinya ganteng nggak ?," jawab Ayu Aulia.
