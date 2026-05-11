10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

JawaPos.Com - Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan kuliner yang mampu memanjakan lidah para pencinta makanan Nusantara.

Selain rawon, lontong balap, tahu campur, hingga rujak cingur yang sudah melegenda, kota ini juga punya banyak spot bakmi Jawa yang layak masuk wishlist para pecinta comfort food.

Meski identik dengan cita rasa khas Yogyakarta dan Jawa Tengah, bakmi Jawa ternyata memiliki tempat istimewa di hati warga

Surabaya berkat perpaduan rasa gurih manis yang khas, kuah hangat yang menenangkan, serta aroma bumbu tradisional yang selalu berhasil menggugah selera.

Yang membuat bakmi Jawa di Surabaya begitu menarik adalah sensasi nostalgia yang ditawarkan dalam setiap porsi.

Tekstur mie yang lembut, topping ayam berbumbu yang meresap, telur, sayuran segar, hingga aroma masakan khas yang menggoda membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari.

Beberapa tempat bahkan dikenal selalu ramai hingga pengunjung rela mengantre demi menikmati seporsi bakmi Jawa hangat yang autentik dan mengenyangkan.

Jika Anda sedang mencari kuliner malam di Surabaya yang berbeda dari biasanya tetapi tetap akrab di lidah, daftar ini wajib masuk agenda wisata kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner malam bakmi Jawa di Surabaya yang terkenal lezat, punya pelanggan setia, dan selalu bikin ingin kembali lagi.

1. Bakmi Jawa Pak Gareng Surabaya

Bakmi Jawa Pak Gareng menjadi salah satu destinasi favorit bagi pencinta bakmi Jawa di Surabaya yang mencari rasa autentik dengan nuansa tradisional yang kuat.

Tempat makan ini dikenal dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang, tekstur mie yang lembut, serta topping ayam berbumbu yang cukup melimpah sehingga setiap porsinya terasa memuaskan.

Aroma masakan yang khas langsung terasa sejak proses memasak dimulai, membuat banyak pelanggan semakin tidak sabar menunggu hidangan tersaji.

Bakmi godhog di sini terkenal dengan kuah hangat yang gurih dan nyaman di lidah, sangat cocok dinikmati saat malam hari setelah aktivitas panjang.