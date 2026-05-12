10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

JawaPos.Com - Surabaya bukan hanya dikenal dengan rawon, lontong balap, tahu campur, dan rujak cingur yang sudah melegenda.

Kota Pahlawan ini juga punya banyak pilihan kuliner pagi yang cocok untuk memulai hari dengan perut kenyang dan suasana hati yang lebih baik.

Salah satu menu sarapan yang selalu punya tempat spesial di hati banyak orang adalah bubur ayam.

Hidangan sederhana ini memang terlihat klasik, tetapi sensasi semangkuk bubur ayam hangat dengan tekstur lembut, topping ayam suwir gurih, cakwe renyah, bawang goreng harum, seledri segar, hingga tambahan sate ati atau telur setengah matang selalu berhasil menciptakan pengalaman sarapan yang memuaskan.

Yang membuat bubur ayam di Surabaya menarik adalah banyak tempat yang menawarkan karakter rasa berbeda.

Ada spot legendaris yang sudah lama jadi langganan warga lokal, ada pula tempat sarapan modern dengan topping melimpah yang cocok untuk semua kalangan.

Bubur ayam menjadi pilihan favorit karena nyaman di perut, cukup mengenyangkan, dan cocok dinikmati sebelum memulai aktivitas padat di pagi hari.

Apalagi saat disantap selagi hangat, sensasinya benar-benar sulit ditolak.

Jika Anda sedang mencari tempat sarapan enak di Surabaya atau ingin berburu bubur ayam yang terkenal lezat dan punya banyak pelanggan setia, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh spot bubur ayam favorit di Surabaya yang terkenal enak dan jadi langganan pecinta kuliner pagi.

1. Bubur Ayam Mang Dudung Surabaya

Bubur Ayam Mang Dudung menjadi salah satu spot sarapan favorit di Surabaya yang cukup dikenal di kalangan pecinta bubur ayam.

Tempat ini menghadirkan bubur dengan tekstur yang lembut dan hangat, dipadukan dengan topping ayam suwir gurih yang cukup melimpah sehingga membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Tambahan cakwe renyah, bawang goreng harum, daun bawang, dan kuah kaldu hangat menjadi kombinasi yang membuat rasa bubur di sini terasa lengkap dan memuaskan.