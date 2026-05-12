Andika Rachmansyah
Rabu, 13 Mei 2026 | 04.18 WIB

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

Persebaya Surabaya dirumorkan sepakat datangkan tiga pemain baru. (Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai bergerak di bursa transfer untuk menatap Super League musim depan. Tim berjuluk Green Force itu dilaporkan telah mengamankan jasa striker asing yang punya rekam jejak bermain di Indonesia.

Kabar tersebut dihembuskan oleh akun instagram @onlinepersebaya. Hanya saja, akun tersebut tidak mengungkap secara rinci siapa sosok bomber asing yang telah diamankan Persebaya Surabaya.

“Persebaya dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut striker asing baru untuk musim depan,” tulis instagram @onlinepersebaya, Selasa (12/5/2026).

“Pemain tersebut disebut-sebut pernah memiliki pengalaman bermain di Liga Indonesia,” sambungnya.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa rekrutmen striker asing itu datang dari manajemen Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, manajemen memiliki hak istimewa terkait pemilihan pemain seperti yang dilakukan dalam proses transfer Malik Risaldi, Flavio Silva, dan Fancisco Rivera.

Rumor transfer tersebut langsung menyedot perhatian kelompok suporter Persebaya Surabaya, Bonek. Tak sedikit Bonek yang mulai mengait-ngaitkan sosok striker asing tersebut dengan tim kebanggannya.

Nama-nama seperti Alex Martins, Leo Gaucho, hingga Matheus Pato digaungkan oleh Bonek dalam kolom komentar. Tak salah juga, sebab ketiga pemain tersebut punya pengalaman bermain di Liga Indonesia.

Bahkan Alex Martins saat ini masih bermain di kompetisi Indonesia dengan membela Dewa United. Bomber asal Brasil itu tampil impresif sejauh musim ini dengan kontribusi 20 gol, menjadikannya berada di urutan kedua setelah David Da Silva dalam daftar top skor sementara Super League 2025/2026.

Kontrak Alex Martins bersama Dewa United sendiri juga akan berakhir pada 30 Juni 2026, seiring berakhirnya Super League 2025/2026. Belum diketahui pasti apakah striker berusia 32 tahun tersebut akan memperpanjang masa baktinya atau tidak.

