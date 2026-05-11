10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

JawaPos.com - Kota Semarang tidak hanya dikenal dengan wisata sejarah dan kuliner legendarisnya, tetapi juga memiliki banyak pusat perbelanjaan modern yang selalu ramai dikunjungi.

Berbagai mall di Semarang menawarkan pengalaman lengkap mulai dari belanja kebutuhan harian, berburu kuliner, hingga tempat hiburan keluarga.

Tidak heran jika sejumlah mall di Kota Atlas menjadi destinasi favorit warga lokal maupun wisatawan saat akhir pekan dan musim liburan.

Dikutip dari laman Traveloka dan Rumah123, berikut daftar mall populer di Semarang yang hampir tidak pernah sepi pengunjung.

1. Paragon City Mall

Paragon City Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan paling populer di Semarang. Mall ini dikenal memiliki area yang luas dengan konsep modern serta pilihan tenant yang sangat lengkap.

Pengunjung dapat menemukan berbagai brand fashion, toko kecantikan, supermarket, hingga restoran terkenal dalam satu tempat.

Selain menjadi destinasi belanja, Paragon City Mall juga sering digunakan untuk berbagai event besar seperti pameran, festival kuliner, hingga pertunjukan hiburan.

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat mall ini mudah dijangkau dan hampir tidak pernah sepi pengunjung.