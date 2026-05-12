14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

JawaPos.Com - Bandung memang tidak pernah kehabisan kejutan soal kuliner. Kota Kembang yang terkenal dengan udara sejuk, jajanan legendaris, dan tempat nongkrong yang tak ada habisnya ini juga menjadi surga bagi pecinta nasi goreng.

Saat malam mulai turun dan udara Bandung terasa semakin dingin, seporsi nasi goreng hangat dengan aroma smokey yang menggoda seolah menjadi comfort food yang sulit ditolak.

Perpaduan nasi yang digoreng dengan racikan bumbu khas, tambahan telur, ayam, seafood, sosis, hingga topping spesial lainnya selalu berhasil menghadirkan sensasi makan yang sederhana tetapi begitu memuaskan.

Yang membuat nasi goreng di Bandung begitu menarik adalah setiap tempat punya karakter rasa yang berbeda.

Ada nasi goreng legendaris dengan cita rasa klasik yang sudah bertahan puluhan tahun, ada pula spot kekinian dengan topping melimpah dan level pedas yang menantang.

Tidak sedikit tempat yang hampir selalu ramai hingga pengunjung rela mengantre demi mendapatkan satu porsi nasi goreng hangat yang baru diangkat dari wajan.

Bagi Anda yang sedang mencari kuliner malam di Bandung untuk menghangatkan suasana atau sekadar menikmati comfort food favorit, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas kuliner nasi goreng paling enak di Bandung yang terkenal lezat, selalu ramai, dan bikin ingin balik lagi.