14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

Ilustrasi kuliner nasi goreng di Bandung. (Magnific)
JawaPos.Com - Bandung memang tidak pernah kehabisan kejutan soal kuliner. Kota Kembang yang terkenal dengan udara sejuk, jajanan legendaris, dan tempat nongkrong yang tak ada habisnya ini juga menjadi surga bagi pecinta nasi goreng.
Saat malam mulai turun dan udara Bandung terasa semakin dingin, seporsi nasi goreng hangat dengan aroma smokey yang menggoda seolah menjadi comfort food yang sulit ditolak.
Perpaduan nasi yang digoreng dengan racikan bumbu khas, tambahan telur, ayam, seafood, sosis, hingga topping spesial lainnya selalu berhasil menghadirkan sensasi makan yang sederhana tetapi begitu memuaskan.
Yang membuat nasi goreng di Bandung begitu menarik adalah setiap tempat punya karakter rasa yang berbeda.
Ada nasi goreng legendaris dengan cita rasa klasik yang sudah bertahan puluhan tahun, ada pula spot kekinian dengan topping melimpah dan level pedas yang menantang.
Tidak sedikit tempat yang hampir selalu ramai hingga pengunjung rela mengantre demi mendapatkan satu porsi nasi goreng hangat yang baru diangkat dari wajan.
Bagi Anda yang sedang mencari kuliner malam di Bandung untuk menghangatkan suasana atau sekadar menikmati comfort food favorit, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas kuliner nasi goreng paling enak di Bandung yang terkenal lezat, selalu ramai, dan bikin ingin balik lagi.
1. Nasi Goreng Aep’s Bandung
Nasi Goreng Aep’s menjadi salah satu destinasi kuliner malam yang sangat populer di Bandung, terutama bagi pencinta nasi goreng dengan cita rasa kuat dan aroma smokey yang khas.
Tempat ini terkenal karena proses memasaknya menggunakan api besar, sehingga menghasilkan aroma wok hei yang langsung terasa sejak nasi goreng mulai disajikan di meja.
Perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan bumbu yang meresap sempurna membuat banyak pelanggan rela datang kembali meski harus antre cukup lama.
Selain rasanya yang konsisten, porsi nasi goreng di sini juga cukup memuaskan untuk santapan malam.
Pilihan toppingnya cukup beragam, mulai dari ayam, telur, sosis, hingga seafood yang membuat pelanggan bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing.
Tekstur nasinya juga pas, tidak terlalu lembek dan tetap terasa nikmat saat disantap hangat di udara malam Bandung yang sejuk.
