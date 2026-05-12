11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

Ilustrasi bubur ayam di Bandung. (Google Maps)
JawaPos.Com - Bandung selalu punya tempat spesial di hati para pecinta kuliner. Kota Kembang ini, bukan hanya terkenal dengan batagor, seblak, mie kocok, surabi, dan aneka jajanan legendaris, tetapi juga menyimpan banyak spot bubur ayam yang siap memanjakan lidah di pagi hari.
Semangkuk bubur ayam hangat dengan tekstur lembut, topping ayam suwir gurih, cakwe renyah, bawang goreng harum, kacang kedelai, daun seledri segar, hingga tambahan sate ati atau telur setengah matang selalu menjadi comfort food yang sulit ditolak.
Apalagi saat dinikmati di tengah udara Bandung yang sejuk, sensasinya terasa jauh lebih nikmat dan menenangkan., yang membuat bubur ayam di Bandung begitu menarik adalah keberagaman gaya penyajiannya.
Ada bubur ayam legendaris dengan cita rasa klasik yang sudah bertahan selama bertahun-tahun, ada pula tempat yang menawarkan topping melimpah dengan sentuhan kekinian yang menarik perhatian anak muda.
Dari warung sederhana di pinggir jalan hingga spot sarapan favorit yang hampir selalu ramai, semuanya menawarkan pengalaman makan yang berbeda tetapi sama-sama memuaskan.
Jika Anda sedang mencari tempat sarapan enak di Bandung atau ingin menjelajahi wisata kuliner pagi yang mengenyangkan tetapi tetap nyaman di perut, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat berburu sarapan bubur ayam paling enak di Bandung dan layak masuk daftar wisata kuliner Anda.
1. Bubur Ayam Gibbas Bandung
Bubur Ayam Gibbas menjadi salah satu ikon sarapan paling populer di Bandung yang hampir selalu ramai sejak pagi hari.
Tempat ini dikenal dengan tekstur buburnya yang lembut dan gurih, dipadukan dengan topping yang sangat melimpah sehingga membuat satu mangkuk terasa begitu spesial.
Ayam suwir berbumbu, cakwe renyah, kacang kedelai, bawang goreng harum, hingga tambahan sate ati menjadi kombinasi yang membuat rasa bubur di sini begitu khas dan sulit dilupakan.
Salah satu daya tarik utama Bubur Ayam Gibbas adalah porsinya yang cukup besar dan mengenyangkan.
Banyak pelanggan menjadikan tempat ini sebagai pilihan sarapan sebelum memulai aktivitas atau berburu kuliner lain di Bandung.
Kuah kaldunya yang gurih juga semakin memperkaya cita rasa bubur sehingga setiap suapan terasa hangat dan nyaman di perut.
Suasana pagi yang sibuk dan antrean pelanggan justru menjadi ciri khas tempat ini.
