10 Weton Ini Dianugerahi Kuasa Berupa Rezeki dan Kekayaan, Takdir Kaya Raya Sejak Lahir!

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik) JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat weton yang sering disebut memiliki gelar "Raja Jagad" karena dipercaya membawa aura kepemimpinan dan wibawa yang kuat sejak lahir. Pemilik weton ini diyakini memiliki garis hidup istimewa yang berkaitan dengan kemudahan dalam urusan rezeki dan keberuntungan. Kehadiran mereka dianggap mampu menarik peluang dan keberkahan dari berbagai arah, sehingga kehidupan finansialnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Karena potensi besar yang dimilikinya, weton ini sering dipandang sebagai simbol kemakmuran dan kesuksesan yang sulit disaingi. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Wong ndeso pada Kamis (14/5), terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki kuasa rezeki dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon memiliki neptu 14 dan berada di bawah naungan "lakuning rembulan".

Mereka yang lahir pada Minggu Kliwon telah dipilih oleh alam semesta sebagai pribadi yang memiliki potensi kesejahteraan berlimpah.

Individu dengan Minggu Kliwon memiliki kemampuan menarik berbagai sumber kemakmuran dengan cara yang alami dan lancar.

Kehadiran mereka seringkali membawa pengaruh positif dalam lingkaran sosial maupun profesional.

Para pemilik Minggu Kliwon dilengkapi dengan pikiran tajam dan kecerdasan yang memudahkan perjalanan menuju kesuksesan finansial.

2. Senin Paing Senin Paing memiliki neptu yang dinaungi watak "lakuning lintang". Orang-orang yang terlahir pada Senin Paing mendapat anugerah khusus dari semesta untuk menjadi pribadi dengan pengaruh besar.

Mereka dikenal memiliki wibawa alamiah yang membuat orang lain secara natural menghormati dan mendengarkan pendapat mereka.