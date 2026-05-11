5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota yang memiliki suasana hangat, nyaman, dan penuh dengan pilihan kuliner yang menggoda selera.

Tidak hanya terkenal dengan wisata budaya dan makanan khasnya, kota ini juga memiliki banyak pusat perbelanjaan modern yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu.

Mall di Solo kini bukan sekadar tempat belanja, tetapi juga menjadi ruang santai untuk nongkrong, menikmati makanan, hingga berkumpul bersama keluarga atau sahabat.

Perkembangan pusat perbelanjaan di Solo menghadirkan suasana yang semakin modern dan nyaman.

Banyak mall menawarkan desain interior menarik, tenant kuliner lengkap, serta area hiburan yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Mulai dari restoran keluarga, coffee shop kekinian, bioskop, hingga toko fashion ternama bisa ditemukan dalam satu kawasan yang praktis dan nyaman.

Suasana santai khas Kota Solo juga terasa di beberapa mall yang menghadirkan konsep lebih hangat dan tidak terlalu padat seperti kota besar lainnya.

Hal inilah yang membuat banyak orang memilih menghabiskan akhir pekan di mall sambil berjalan santai menikmati suasana.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima mall terbaik dan paling cozy di Solo, cocok untuk menikmati kuliner, belanja, dan nongkrong dalam satu tempat.

1. Solo Paragon Mall

Solo Paragon Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan paling populer dan modern di Kota Solo.

Lokasinya yang strategis membuat mall ini selalu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda, pekerja kantoran, hingga keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama.

Begitu memasuki area mall, pengunjung langsung disambut suasana elegan dengan desain interior modern, pencahayaan hangat, dan tata ruang yang tertata rapi sehingga terasa nyaman untuk berjalan santai.

Tenant yang tersedia di Solo Paragon Mall juga sangat lengkap, mulai dari fashion brand ternama, toko kebutuhan sehari-hari, supermarket, hingga area hiburan keluarga.