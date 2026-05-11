7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai salah satu kota favorit untuk liburan singkat, kulineran, hingga mencari tempat nongkrong yang nyaman.

Tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan factory outlet, kota ini juga memiliki banyak mall modern yang selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah.

Pusat perbelanjaan di Bandung kini bukan sekadar tempat belanja, tetapi juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati makanan enak, berkumpul bersama teman, hingga berburu foto estetik untuk media sosial.

Banyak mall di Bandung menghadirkan konsep unik dengan desain interior modern, area outdoor yang nyaman, serta tenant kuliner yang sangat lengkap.

Mulai dari restoran keluarga, coffee shop kekinian, hingga tempat dessert viral bisa ditemukan dalam satu kawasan.

Suasana yang nyaman membuat pengunjung betah berjalan-jalan lebih lama, terutama saat akhir pekan atau musim liburan.

Selain kuliner dan belanja, kehadiran spot foto instagramable menjadi daya tarik utama yang membuat mall di Bandung selalu ramai.

Lampu dekoratif, taman cantik, interior estetik, hingga sudut bernuansa modern sering dijadikan tempat berfoto oleh anak muda.

Tidak heran jika banyak orang sengaja datang hanya untuk nongkrong santai sambil menikmati suasana mall yang nyaman dan menarik.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh mall terbaik di Bandung yang terkenal memiliki tenant kuliner lengkap dan spot foto instagramable, cocok untuk quality time bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

1. Paris Van Java Mall

Paris Van Java atau yang lebih dikenal dengan sebutan PVJ menjadi salah satu mall paling populer dan ikonik di Bandung.

Konsep semi outdoor yang diusung menghadirkan suasana berbeda dibanding pusat perbelanjaan lainnya.

Begitu memasuki area mall, pengunjung langsung disambut nuansa ala jalanan Eropa dengan bangunan bergaya klasik modern, taman hijau yang tertata rapi, serta area terbuka yang membuat suasana terasa lebih santai dan nyaman.