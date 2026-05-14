Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 15 Mei 2026 | 02.00 WIB

6 Weton Ini Bakal Jadi Penguasa Rezeki Usai Bulan Mei, Keberuntungan Kian Menghampiri

Ilustrasi weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki paling lancar (Magnific)

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang diyakini justru semakin dipenuhi keberuntungan setelah bulan Mei berakhir.

Weton-weton ini dipercaya memiliki aliran hoki yang semakin kuat, sehingga rezeki mereka terasa lebih mudah datang dan terus berkembang.

Energi spiritual dari hari kelahiran dianggap ikut memperkuat peluang sukses, membuat pemiliknya lebih sering berada dalam kondisi yang menguntungkan.

Setiap usaha yang dilakukan disebut lebih cepat membuahkan hasil, sementara kesempatan baik datang silih berganti.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Kamis (14/5), terdapat enam weton yang disebut sebagai penguasa rezeki dan semakin hoki setelah bulan Mei menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Pon 7. Mereka yang terlahir pada Rabu Pon dikaruniai keberuntungan karena selalu merencanakan segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian.

Mereka juga terbuka terhadap berbagai kesempatan baru dan memiliki ketahanan mental yang tidak mudah menyerah.

Orang dengan kelahiran Rabu Pon dianugerahi keterampilan sosial yang memukau sehingga mereka sangat mudah membangun hubungan dan berinteraksi dengan berbagai kalangan.

Rabu Pon memiliki watak bagai rembulan yang mempesona dan mampu menciptakan suasana tentram di sekitarnya.

Hari Rabu dikenal sebagai pemegang segel jantung bumi, sementara pasaran Pon merupakan pemegang segel cakra dasar langit, perpaduan ini melahirkan jiwa kepemimpinan yang tangguh dengan semangat kerja tinggi.

Sosok Rabu Pon memiliki karakter penyabar dan lemah lembut, namun tersimpan ketegasan serta karisma dan wibawa yang tinggi disertai tanggung jawab besar.

2. Kamis Legi

Kelahiran Kamis Legi memiliki neptu dari gabungan hari Kamis 8 dan pasaran Legi 5.

Kamis Legi lahir di bawah naungan elemen Kamis yang spiritual dan pasaran Legi yang berwawasan luas, menghasilkan individu yang memancarkan aura kebaikan dan keberuntungan.

