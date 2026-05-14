10 Weton Ini Bakal Diberkahi Rezeki Abadi, Kekayaannya Tak pernah Habis

Ilustrasi Weton dengan Aura Rezeki Terkuat (magnific) JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki garis hidup penuh keberuntungan, terutama dalam hal rezeki. Pemilik weton ini dipercaya seolah selalu dikelilingi energi kemakmuran yang tidak mudah pudar meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Keberuntungan yang mereka miliki dianggap bersifat konsisten, sehingga jarang mengalami kesulitan finansial dan bahkan sering menjadi sumber bantuan bagi orang di sekitarnya. Karena aliran rezekinya yang stabil, weton ini sering disebut memiliki “rezeki yang terus mengalir” dan sulit terhentikan oleh keadaan apa pun. Baca Juga:5 Weton Ini Ditakdirkan Hidup Makmur dan Rezekinya Berlimpah Menurut Primbon Jawa Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Primbon Cirebon yang dikutip pada Selasa (13/5), terdapat sepuluh weton yang disebut diberkahi rezeki berlimpah dan kekayaan yang bertahan lama menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pon Minggu Pon memiliki neptu 5 (Minggu) dan 7 (Pon) dengan total 12, berada di bawah naungan Matahari yang membawa semangat berkobar.

Individu kelahiran hari ini dikaruniai keberanian tinggi meski terkadang emosi mudah tersulut dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Meski cenderung memiliki banyak lawan akibat keberaniannya, mereka menyimpan kasih sayang berlimpah untuk keluarga dan orang-orang terdekat.

Kesetiaan dan sifat mengayomi merupakan karakteristik menonjol yang membuat mereka disegani dalam lingkungan sosial.

Berkat etos kerja yang pantang menyerah dan kegigihan luar biasa, kekayaan material diprediksi akan segera menghampiri kehidupan mereka dalam waktu dekat.

2. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki neptu 5 (Minggu) dan 9 (Pahing) dengan total 14, berada di bawah pengaruh Matahari yang memberikan keteguhan prinsip.

Keteguhan dalam mempertahankan pendapat dan prinsip hidup seringkali disalahartikan sebagai sifat keras kepala oleh orang-orang di sekitarnya.