9 Weton dengan Aura Rezeki Terkuat di Bulan Mei 2026, Peluang Emas Datang Bertubi-Tubi



JawaPos.com - Tidak sedikit orang merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh belum juga sesuai harapan.



Kondisi tersebut sering memunculkan pertanyaan apakah ada momentum tertentu yang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan.



Dalam primbon Jawa, weton dipercaya bukan hanya sekadar penanda hari lahir, tetapi juga berkaitan dengan karakter, energi hidup, dan arah rezeki seseorang.



Memasuki Mei 2026, sejumlah weton disebut sedang berada dalam fase keberuntungan yang sangat kuat.



Aura positif yang mengelilingi weton-weton ini dipercaya membuka jalan bagi datangnya peluang emas, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kondisi finansial secara keseluruhan.



Bahkan, sebagian rezeki diperkirakan datang dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya.



Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dijadikan motivasi dan penyemangat untuk terus berusaha.



Kesuksesan tetap ditentukan oleh kerja keras, konsistensi, dan keberanian mengambil peluang.



Berikut daftar 9 weton yang diprediksi memiliki aura rezeki paling kuat sepanjang Mei 2026 dihimpun dari kanal YouTube LARAS SUKERTA pada Kamis (10/05).



1. Senin Legi



Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang sabar, telaten, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tekanan hidup.



Mereka cenderung bekerja dalam diam dan lebih fokus membangun hasil dibanding mencari pengakuan dari orang lain.



Sifat tersebut membuat pemilik weton ini mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan.



Pada Mei 2026, aura keberuntungan Senin Legi diprediksi meningkat cukup tajam.



Peluang rezeki mulai datang dari relasi lama, koneksi pekerjaan, hingga kesempatan baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.



Situasi yang sempat terasa mandek perlahan berubah menjadi lebih menjanjikan.



Rezeki yang datang tidak selalu berbentuk uang secara langsung, tetapi juga peluang besar yang mampu membawa perubahan jangka panjang.



Pemilik weton ini disarankan lebih berani mengambil langkah dan tidak ragu keluar dari zona nyaman demi meraih hasil yang lebih besar.



2. Selasa Pahing



Selasa Pahing dikenal memiliki kecerdasan finansial yang cukup baik. Mereka biasanya pandai membaca peluang dan berhitung sebelum mengambil keputusan penting.



Karakter tersebut membuat mereka jarang bertindak gegabah dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.



Memasuki Mei 2026, energi positif mulai membawa perkembangan yang signifikan dalam kondisi finansial pemilik weton ini.



Usaha yang sebelumnya berjalan lambat mulai menunjukkan hasil, sementara peluang baru bermunculan dari berbagai arah.



Ada kemungkinan datangnya bonus, keuntungan usaha, atau tawaran kerja sama yang membawa dampak besar terhadap kondisi ekonomi.



Namun, pemilik Selasa Pahing perlu lebih berani memanfaatkan momentum agar kesempatan emas tidak terlewat begitu saja.



3. Rabu Pon



Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana dalam mengambil keputusan.



Mereka lebih memilih proses yang stabil dibanding mengejar hasil instan yang belum tentu bertahan lama.



Karakter tersebut menjadi kekuatan utama yang membawa keberuntungan besar pada Mei 2026.



Banyak rencana yang sebelumnya disusun dengan hati-hati mulai memperlihatkan hasil nyata.



Stabilitas finansial menjadi salah satu keberuntungan terbesar bagi pemilik weton ini.



Selain itu, ada peluang datangnya tawaran baru yang dapat meningkatkan penghasilan secara perlahan tetapi berkelanjutan.



Kondisi tersebut membuat pemilik Rabu Pon lebih siap membangun masa depan yang aman dan stabil.



4. Kamis Wage



Kamis Wage sering dikenal sebagai weton yang penuh perjuangan.



Hidup mereka tidak selalu berjalan mudah karena harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai keberhasilan.



Namun, Mei 2026 menjadi periode penting bagi pemilik weton ini. Kerja keras yang selama ini dilakukan mulai memperlihatkan hasil nyata.



Rezeki datang dari usaha sendiri sehingga terasa lebih memuaskan dan penuh makna.



Peluang usaha maupun pekerjaan diprediksi berkembang lebih baik dibanding sebelumnya.



Dengan menjaga fokus, disiplin, dan konsistensi, pemilik Kamis Wage berpotensi mengalami perubahan finansial yang cukup signifikan.



5. Jumat Kliwon



Jumat Kliwon dikenal memiliki aura kuat dan kepekaan batin yang tinggi.



Mereka sering dianggap lebih peka membaca situasi dan memiliki intuisi yang tajam dibandingkan orang lain di sekitarnya.



Di Mei 2026, intuisi tersebut dipercaya menjadi magnet datangnya rezeki.



Banyak peluang muncul secara tiba-tiba, mulai dari bantuan orang lain, tawaran kerja sama, hingga ide baru yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar.



Pemilik weton ini disarankan lebih percaya pada firasat dan keyakinan diri sendiri.



Namun, mereka tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam keputusan emosional yang dapat merugikan di masa depan.



6. Sabtu Legi



Sabtu Legi dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan mudah menjalin hubungan dengan banyak orang.



Hal tersebut membuat mereka cukup unggul dalam dunia bisnis maupun pekerjaan yang membutuhkan komunikasi luas.



Pada Mei 2026, koneksi baru diprediksi menjadi sumber datangnya peluang besar.



Tawaran proyek, kerja sama bisnis, hingga peluang usaha baru bermunculan dan membuka jalan menuju peningkatan penghasilan.



Selain itu, sektor digital juga dipercaya menjadi ladang rezeki yang menjanjikan bagi pemilik weton ini.



Jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, perkembangan finansial dapat terjadi dalam waktu relatif singkat.



7. Minggu Pahing



Minggu Pahing dikenal sebagai sosok pekerja keras yang penuh semangat.



Mereka selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap kesempatan dan tidak mudah menyerah menghadapi tekanan.



Memasuki Mei 2026, kerja keras tersebut mulai memberikan hasil yang nyata.



Peningkatan finansial diprediksi datang baik dari pekerjaan utama maupun sumber penghasilan tambahan yang mulai berkembang pesat.



Tidak hanya itu, ada peluang besar untuk naik level dalam karier maupun bisnis.



Kenaikan jabatan, proyek besar, atau perkembangan usaha membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi pemilik weton ini.



8. Senin Pon



Senin Pon dikenal memiliki kemampuan belajar yang cepat dan mudah beradaptasi dengan perubahan.



Karakter tersebut membuat mereka lebih mudah berkembang dalam bidang kreatif maupun teknologi.



Pada Mei 2026, ide-ide baru yang muncul berpotensi menjadi sumber rezeki yang cukup besar.



Peluang emas datang melalui proyek kreatif, usaha digital, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan inovasi dan perkembangan teknologi.



Namun, tantangan terbesar pemilik weton ini adalah rasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri.



Oleh sebab itu, keberanian mengambil langkah menjadi kunci penting untuk membuka pintu kesuksesan yang lebih luas.



9. Kamis Kliwon



Kamis Kliwon dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan mengarahkan banyak orang menuju tujuan bersama.



Mereka biasanya memiliki visi besar dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di Mei 2026, kemampuan tersebut semakin terlihat jelas.



Peluang memimpin proyek penting atau mendapatkan posisi lebih tinggi diprediksi membawa dampak besar terhadap peningkatan rezeki dan karier.



Meski peluang terbuka lebar, tanggung jawab yang datang juga semakin besar.



Pemilik weton ini perlu menjaga ketegasan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengambil keputusan agar keberuntungan yang datang dapat dimanfaatkan secara maksimal.



***