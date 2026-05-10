7 Weton yang Rezekinya Seolah Tidak Pernah Putus, Hidup Makin Mapan Seiring Bertambah Usia

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, ada sebagian orang yang terlihat selalu memiliki jalan keluar saat menghadapi masalah ekonomi.

Ketika mengalami kesulitan, mereka tetap mampu bangkit dan perlahan membangun kehidupan yang lebih stabil. Dalam budaya Jawa, kondisi ini sering dikaitkan dengan weton kelahiran.

Weton dipercaya menjadi bagian dari perhitungan tradisional yang menggambarkan karakter, pola keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Meski tidak selalu menentukan nasib secara mutlak, banyak masyarakat yang meyakini bahwa beberapa weton memiliki kecenderungan hidup lebih mapan dan peluang rezekinya terus berkembang seiring waktu.

Baca Juga:4 Weton yang Keuangannya Makin Sehat dan Jauh dari Segala Macam Kesulitan Ekonomi di Tahun 2026 Menurut Primbon

Menariknya, weton yang dianggap memiliki rezeki lancar bukan selalu mereka yang kaya sejak muda. Sebagian justru memulai hidup dari bawah, menghadapi banyak tantangan, lalu menikmati hasil kerja kerasnya pada usia yang lebih matang.

Berikut 7 weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki seolah tidak pernah putus dan hidup makin mapan seiring bertambah usia dirangkum dari YouTube LARAS SUKERTA.

1. Senin Legi, Rezeki Tumbuh Perlahan tetapi Pasti

Weton Senin Legi dikenal sebagai simbol kesabaran dan ketenangan. Orang yang lahir pada weton ini biasanya memiliki sifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

Mereka tidak suka terburu-buru dan lebih memilih memikirkan segala sesuatu secara matang sebelum bertindak.