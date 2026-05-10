4 Weton yang Keuangannya Makin Sehat dan Jauh dari Segala Macam Kesulitan Ekonomi di Tahun 2026 Menurut Primbon

JawaPos.com - Dalam perhitungan primbon, tahun 2026 ini memungkinkan seseorang untuk mempunyai rezeki yang jauh lebih banyak.

Walaupun situasi atau keadaan berjalan tidak menentu, akan tetapi kesempatan untuk mendapatkan rezeki selalu terbuka.

Terlebih bagi orang yang sedang dinaungi keberuntungan, karena tidak hanya sekadar bisa mendapatkan pundi rupiah tetapi sampai bisa bertumbuh kekayaannya.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan keuangannya makin sehat dan jauh dari segala macam kesulitan ekonomi di tahun 2026 menurut primbon.

1. Weton Rabu Pahing

Menurut perhitungan kitab primbon Jawa, mereka yang berweton Rabu Pahing dikatakan akan memiliki rezeki yang bagus di tahun 2026.

Rezekinya dimungkinkan selalu mengalir dan akan selalu tumbuh walaupun keadaan di luar sana serba tidak pasti.

Adapun semua materi yang didapatkan diyakini berkat kepandaian diri yang tengah bertemu dengan keberuntungan.

2. Weton Kamis Kliwon