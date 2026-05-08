3 Weton yang Diramalkan Punya Rezeki Paling Banyak di Tahun 2026 Menurut Primbon

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap orang mempunyai rezeki yang telah tergariskan dalam hidup.

Sebagian memiliki banyak rezeki sedari muda dan beberapa lainnya baru mendapatkannya di usia yang tak lagi muda.

Akan tetapi, ada pula yang dalam satu periode waktu rezekinya begitu berlebih hingga jadi saat-saat paling penting dalam hidupnya.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan punya rezeki paling banyak di tahun 2026 menurut primbon.

1. Weton Senin Wage

Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Senin Wage akan menjalani salah satu fase hidup terbaik di tahun 2026 ini.

Mereka yang berweton satu ini dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki yang berlebih di mana setiap harinya akan selalu mengalir ke hidup mereka.

Meski demikian disarankan agar periode ini dimanfaatkan dengan baik sebab mungkin tidak akan pernah terjadi lagi ke depannya.

Selain itu, mengelola dengan baik juga akan menjaga apa yang dimiliki sekarang sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan dalam waktu yang panjang.