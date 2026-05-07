Karir Makin Terukir! 7 Weton Istimewa Niscaya Menduduki Takhta Tertinggi dengan Gaji Tinggi Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Primbon Jawa telah menjadi warisan leluhur yang dipercaya turun-temurun sebagai panduan memahami karakter, takdir, dan potensi seseorang berdasarkan hari kelahiran.

Dalam tradisi Jawa, weton — perpaduan hari dalam kalender Masehi dengan hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) — diyakini membawa energi spiritual unik yang memengaruhi perjalanan hidup pemiliknya, termasuk urusan karir dan rezeki.

Dihitung dari nilai neptu hari dan pasaran, terdapat tujuh weton yang oleh para sesepuh Jawa dianggap istimewa — diberkahi aura kepemimpinan, kecerdasan, dan daya tarik rezeki yang luar biasa. Mereka yang lahir pada weton-weton ini konon niscaya akan menapaki puncak karir dan menikmati kehidupan yang mapan. Siapakah mereka?

Dilansir dari Youtube Filosofi Jawa pada Kamis (7/5), terdapat 7 Weton Istimewa yang karir dan gajinya diprediksi melejit menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Legi — Sang Pemimpin Agung

Sabtu Legi adalah salah satu weton paling berpengaruh dalam Primbon Jawa. Orang yang lahir pada hari ini diyakini memiliki jiwa pemimpin yang kuat, berwibawa, dan disegani. Aura mereka memancarkan ketenangan sekaligus ketegasan — perpaduan sempurna seorang pemimpin sejati yang jarang dimiliki oleh weton lain.

Dalam dunia karir, Sabtu Legi dipercaya akan selalu naik ke puncak hierarki. Mereka tidak sekadar menjadi karyawan berprestasi, melainkan sang pengambil keputusan — direktur, pemimpin organisasi, hingga pejabat negara. Rezeki mereka mengalir deras, bukan hanya dari gaji, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang datang tanpa disangka-sangka. Properti, investasi, hingga peluang bisnis seolah-olah menghampiri mereka sendiri tanpa harus bersusah payah mencari.

Leluhur Jawa menyebut Sabtu Legi sebagai "weton jawara" — sosok yang sulit ditumbangkan dalam persaingan. Siapa pun yang berhadapan dengan mereka dalam dunia profesional akan merasakan betapa kuatnya magnetisme kepemimpinan yang mereka pancarkan. Atasan menaruh kepercayaan penuh, bawahan memberikan hormat tulus, dan rekan kerja merasa nyaman berada di sisi mereka.

Profesi yang paling cocok bagi Sabtu Legi antara lain: Direktur Utama, Pemimpin Politik, Pengusaha Besar, dan Pejabat Tinggi Negara. Gaji mereka hampir selalu berada di angka puncak dalam bidang yang mereka geluti.