Rezeki Kian Menggunung! 5 Weton Istimewa Telah Dituliskan Takdirnya Mengais Kekayaan Sampai Akhir Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa yang kaya dan penuh dengan kearifan lokal, terdapat sebuah sistem perhitungan hari kelahiran yang dikenal dengan nama weton.

Weton merupakan gabungan antara hari dalam kalender Masehi dengan hari dalam pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Perpaduan kedua hari tersebut menghasilkan neptu, yaitu nilai numerik yang dipercaya mencerminkan karakter, peruntungan, dan takdir seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia.

Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu kala telah mempercayai bahwa weton bukan sekadar penanda waktu kelahiran biasa. Lebih dari itu, weton diyakini sebagai cerminan dari garis takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa.

Para leluhur Jawa dengan kecermatan dan kedalaman spiritualnya merumuskan primbon sebagai kitab pedoman hidup yang memuat berbagai ramalan, petunjuk, dan tafsiran terkait weton seseorang.

Di dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa ada beberapa weton tertentu yang memiliki keistimewaan luar biasa, terutama dalam hal rezeki dan kemakmuran hidup.

Bagi mereka yang memiliki weton-weton istimewa ini, konon rezeki akan terus mengalir tanpa henti. Limpahan kemakmuran bukan hanya dirasakan di usia muda, melainkan terus bertambah dan menggunung hingga akhir hayat.

Namun tentu saja, primbon Jawa tidak pernah mengajarkan fatalisme semata. Setiap ramalan selalu dibarengi dengan pesan bahwa ikhtiar, doa, dan budi pekerti yang luhur tetaplah menjadi kunci utama dalam meraih kehidupan yang sejahtera.

Dilansir dari Youtube Filosofi Jawa pada Kamis (7/5), terdapat lima weton istimewa yang menurut primbon Jawa telah dituliskan takdirnya untuk mengais kekayaan sepanjang hidup.