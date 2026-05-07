Gaji Tak Terhitung! 6 Weton Kepercayaan Dewi Sri Rezekinya Tak Pernah Berhenti Barang Sedetik Pun Menurut Primbon Jawa

Dalam kepercayaan leluhur tanah Jawa, Dewi Sri adalah dewi kesuburan, kemakmuran, dan limpahan pangan.

Ia menjaga bumi, memberi berkah pada ladang dan jiwa manusia. Tidak semua orang dipilih oleh-Nya — hanya mereka yang lahir pada weton-weton istimewa yang dianggap memiliki hubungan batin dengan sang dewi.

Rezekinya tidak pernah berhenti barang sedetik pun.

Dilansir dari FIlosofi Jawa pada Kamis (7/5), terdapat enam weton paling dipercaya dalam primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

*Neptu 14 · Bertahta di Singgasana Dewi Sri*

Jumat Kliwon adalah mahkota dari segala weton. Dalam primbon Jawa, hari Jumat membawa getaran kemuliaan dan Kliwon membawa energi gaib yang sangat kuat. Mereka yang lahir di weton ini diyakini memiliki "tangan emas" — apa pun yang disentuh cenderung menghasilkan keuntungan. Dewi Sri disebut menjaga lumbung rezeki mereka agar tidak pernah kosong, siang maupun malam, hujan maupun panas. Dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani, selalu ada jalan keluar, selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada tangan tak terlihat yang memudahkan langkah mereka. Gaji dan penghasilan mereka bisa datang dari banyak arah sekaligus — dari pekerjaan utama, sampingan, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya.

2. Rabu Wage

*Neptu 11 · Kekasih Bumi dan Padi*

Rabu Wage dianggap sebagai weton yang paling dekat dengan tanah dan alam. Dalam falsafah Jawa, Rabu adalah hari penuh rencana matang dan pikiran jernih, sementara Wage membawa sifat rendah hati, tekun, dan tidak mudah goyah. Perpaduan ini menciptakan sosok yang dipercaya Dewi Sri sebagai "penjaga padi" — yakni pribadi yang tidak menyia-nyiakan rezeki, selalu merawat apa yang dipunya, dan sebagai balasannya selalu diberi limpahan yang lebih. Rezeki mereka mengalir pelan tapi pasti, seperti sungai yang tak pernah kering meski musim berganti. Orang-orang Rabu Wage jarang terlihat kaya secara mencolok, tapi tabungan dan simpanan mereka diam-diam terus bertumbuh tanpa henti.

3. Senin Legi

*Neptu 9 · Diberkahi Sumber Air Kehidupan*