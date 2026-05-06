Jangan Gelisah, 12 Weton Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya di Masa Depan

Ilustrasi Weton Siap Kaya Raya (jcomp/freepik) JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang sering dikaitkan dengan weton kelahirannya yang diyakini berpengaruh pada rezeki, keberuntungan, hingga perubahan nasib menuju kemakmuran. Ada beberapa weton yang disebut telah melewati masa sulit dan kini memasuki periode terbaik dalam hidupnya untuk meraih kesejahteraan dan kekayaan. Mereka yang sebelumnya hidup penuh keterbatasan diprediksi akan merasakan peningkatan rezeki, seiring perubahan energi spiritual dan dukungan semesta. Lantas, apakah weton Anda termasuk yang akan segera terbebas dari masa sulit? Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Senin (5/5), terdapat 12 weton yang diramalkan beralih dari kehidupan susah menuju kemapanan menurut Primbon Jawa. 1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki neptu yang cukup baik dalam perhitungan Jawa kuno. Sifat dasar Minggu Wage adalah "lakuning angin" yang berarti dapat menjadi penyejuk bagi orang lain di sekitarnya. Setelah melewati bulan April, mereka yang terlahir pada Minggu Wage dipercaya akan mengalami peningkatan kemakmuran dan keberhasilan yang signifikan. Keberuntungan ini membawa mereka pada posisi finansial yang lebih baik dan stabil di masa mendatang. 2. Minggu Pahing Minggu Pahing atau Ahad Pahing memiliki neptu 14 dalam perhitungan primbon Jawa. Individu dengan Minggu Pahing cenderung pandai menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, sehingga selalu tampak tenang dan sabar dalam berbagai situasi. Kombinasi primbon ini dinilai sangat positif setelah bulan April, menunjukkan potensi keberuntungan yang mendukung berbagai aspek kehidupan. Mereka yang terlahir pada Minggu Pahing dipercaya akan menemukan jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan finansial yang luar biasa. 3. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 11 dalam hitungan primbon tradisional Jawa. Orang dengan Senin Legi memiliki watak "lakuning angin" yang membuat mereka ceria dan suka membuat orang lain di sekitarnya merasa senang dan bahagia. Senin Legi diartikan sebagai hari yang mendukung kesuksesan, terutama setelah melewati masa April. Editor: Setyo Adi Nugroho