Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.11 WIB

Kemudahan Bakal Datang, 8 Weton Balungan Ningrat Ini Hidupnya Bakal Makmur Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton Balungan Ningrat yang diyakini akan hidup makmur dan sejahtera (freepik/creativeart)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat istilah weton balungan ningrat yang merujuk pada individu yang diyakini memiliki aura kebangsawanan sejak lahir.

Weton ini dipercaya membawa karakter kepemimpinan, wibawa, serta aliran rezeki yang lancar, seolah kehidupan mereka telah dipersiapkan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Tidak mengherankan jika pemilik weton tersebut sering tampil menonjol di lingkungan sosial, mudah mendapat kepercayaan, dan kerap menempati posisi yang dihormati.

Primbon juga menyebutkan bahwa selama mereka tetap bersikap rendah hati dan bijak, perjalanan hidup balungan ningrat akan mengarah pada kesejahteraan yang terus berkelanjutan.

Mengutip dari kanal YouTube Energi Weton pada Selasa (5/5), disebutkan bahwa ada delapan weton balungan ningrat yang diyakini akan hidup makmur dan sejahtera menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon memiliki neptu 15, kombinasi dari Rabu (7) dan Kliwon (8), menandakan energi spiritual yang tinggi serta aura magnetis alami.

Dalam primbon Jawa, kelahiran Rabu Kliwon dipercaya memiliki sifat bijaksana, cenderung tenang namun memiliki wibawa yang terpancar secara natural.

Mereka sering menjadi tempat mencurahkan hati atau panutan meski tidak banyak berbicara, karena memiliki aura kepemimpinan yang membuat orang lain secara alami menghormati keberadaan mereka.

Di bidang ekonomi, Rabu Kliwon dikenal sebagai pembuka jalan yang kehadirannya mendatangkan keberuntungan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya, sehingga banyak yang percaya bahwa berkolaborasi dengan pemilik Rabu Kliwon akan membawa kelancaran usaha.

Secara spiritual, kelahiran di hari ini dikaitkan dengan intuisi tajam yang memungkinkan mereka merasakan energi positif dan negatif, serta naluri yang tepat untuk mengambil keputusan maju atau mundur.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon dengan neptu 14 dalam kitab primbon disebut sebagai anak spiritual yang memiliki garis keturunan leluhur yang kuat.

Pemilik Jumat Kliwon seringkali tanpa sadar mewarisi kemampuan supranatural dari kakek nenek mereka, baik secara fisik maupun metafisik.

Dari segi kepribadian, mereka cenderung intuitif, penuh pertimbangan, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sehingga sering menempati posisi terhormat meskipun tidak pernah menuntutnya.

Dalam perjalanan hidup, Jumat Kliwon seolah dijaga oleh alam semesta, dimana saat berada di titik terendah pun selalu ada pertolongan yang datang.

