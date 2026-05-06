Perlu Banyak Bersabar, 13 Weton Ini Bakal Beruntung dan Kaya Setelah Bulan Mei

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Freepik) JawaPos.com – Menurut ramalan dalam Primbon Jawa, keberuntungan besar dan kekayaan tidak selalu datang di awal. Ada beberapa weton yang justru perlu menunggu dengan sabar, karena rezeki melimpah mereka diperkirakan baru hadir setelah bulan Mei. Disebutkan bahwa weton-weton ini memiliki potensi besar yang akan semakin terlihat seiring waktu berjalan serta perubahan siklus weton. Mereka diyakini akan mengalami peningkatan rezeki, kesuksesan dalam usaha, kehidupan yang lebih mapan, dan peluang yang semakin terbuka, asalkan tetap berusaha dan tidak kehilangan harapan. Bisa jadi, kamu termasuk salah satu yang saat ini sedang menanti momen keberuntungan tersebut. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Rabu (6/5), ada 13 weton yang diprediksi akan meraih keberuntungan dan kekayaan setelah bulan Mei menurut Primbon Jawa. 1. Rabu Pon Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang selalu mengedepankan kedisiplinan dan konsistensi dalam menepati janji-janjinya. Mereka memiliki tingkat kecerdasan yang baik dan juga dianugerahi jiwa kepemimpinan yang membuat mereka disegani. Profesi yang sangat cocok untuk Rabu Pon adalah di bidang militer, kepolisian, atau posisi pemimpin dalam suatu wilayah karena akan mendukung perolehan rezeki melimpah setelah melewati bulan Mei. 2. Rabu Wage Rabu Wage memiliki karakteristik sebagai individu yang senang mengayomi, memberikan bimbingan, dan selalu berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang amanah, memiliki kesetiaan tinggi, mudah menurut, dan selalu berupaya memberikan hasil terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Pekerjaan sebagai pelatih, dosen atau guru sangat sesuai dengan Rabu Wage yang berada di bawah naungan sumur sinamba, yang berarti jiwa mereka sangat dekat dengan dunia pengajaran dan pendidikan. 3. Kamis Legi Kamis Legi memiliki neptu 13 yang berasal dari hari Kamis (8) dan pasaran Legi (5), menjadikan mereka sosok yang dermawan dan royal dalam pertemanan. Individu dengan Kamis Legi tidak suka menyusahkan orang lain, dikenal bijaksana, sportif, serta tidak menyukai perilaku pamer meski sebenarnya mampu. Profesi yang akan memberikan manfaat maksimal bagi Kamis Legi adalah yang berkaitan dengan teknologi, seni, pertanian, peternakan, keuangan atau wirausaha yang akan mendatangkan kelimpahan rezeki setelah bulan Mei.