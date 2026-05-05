7 Weton Ini Hidupnya Selalu Diliputi Hoki, Terhindar dari Sial dan Terlindungi dari Bahaya

Ilustrasi weton yang selalu beruntung / Freepik/ lookstudio JawaPos.com – Dalam kalender Jawa, dikenal beberapa weton yang diyakini memiliki keberuntungan luar biasa. Weton-weton ini kerap disebut sebagai weton istimewa, karena pemiliknya dipercaya selalu diliputi keberuntungan, jarang tertimpa kesialan, bahkan seakan mendapat perlindungan tak terlihat dari berbagai ancaman. Primbon Jawa menyebutkan bahwa unsur spiritual serta energi alam yang melekat pada weton tersebut menjadikannya berbeda dari yang lain. Tidak hanya terhindar dari nasib buruk atau masalah besar, mereka juga sering memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan secara tak terduga. Mengutip dari kanal YouTube Energi Weton pada Selasa (5/5), dijelaskan bahwa ada tujuh weton yang dianggap istimewa karena selalu beruntung, sulit terkena sial, dan dipercaya terlindungi dari bahaya menurut Primbon Jawa. 1. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14 yang merupakan gabungan dari nilai Rabu (7) dan Pon (7), membentuk kombinasi yang melahirkan pribadi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Mereka yang terlahir pada Rabu Pon dikenal memiliki langkah yang berat, sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana energi alam senantiasa mengikuti dan melindungi setiap perjalanan hidup mereka. Fenomena unik yang sering dialami oleh mereka yang lahir di Rabu Pon adalah seringnya mengalami kejadian-kejadian penyelamatan misterius, seperti tiba-tiba membatalkan perjalanan yang ternyata berujung kecelakaan atau memiliki firasat kuat sebelum peristiwa buruk terjadi. Para pemilik hari kelahiran Rabu Pon memiliki intuisi yang sangat tajam dan kerap dikelilingi oleh orang-orang dengan niat baik, sehingga jarang menjadi sasaran fitnah atau maksud jahat dari orang lain. Meskipun kehidupan mereka tidak selalu berjalan mulus, namun selalu ada jalan keluar yang muncul saat menghadapi cobaan, seolah memiliki perisai gaib yang melindungi. Keberuntungan mereka seringkali datang melalui cara yang tidak biasa dan tidak terduga, seperti melalui jalan belakang yang diam-diam namun pasti membawa kesuksesan. 2. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dianugerahi neptu tinggi yang dipercaya membawa daya spiritual alami bagi setiap orang yang terlahir pada hari ini. Karakteristik utama pemilik Minggu Kliwon adalah sifatnya yang pendiam namun menyimpan kebijaksanaan mendalam, serta seringkali memiliki bakat menyembuhkan baik secara fisik, emosional, maupun batin. Dalam perjalanan hidupnya, mereka jarang mengalami kesulitan besar, dan ketika cobaan datang, terasa lebih ringan atau dengan cepat berlalu. 1 2 3 4 Tampilkan semua halaman4 Editor: Setyo Adi Nugroho